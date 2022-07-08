Alanya'da Arife Günü Korkunç Kaza!

Kaza, öğlen sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşlarında bir sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Sürücü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.