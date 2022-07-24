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Alanya CHP Danışma Toplantısında Buluştu
CHP Alanya İlçe Teşkilatı bugün ALTSO Konferans Salonu’nda Danışma Meclisi toplantısı düzenledi.
GÜNDEM 24.07.2022, 11:27 Meliha Yılmaz
CHP Alanya İlçe Teşkilatı bugün ALTSO Konferans Salonu’nda Danışma Meclisi toplantısı düzenledi. Toplantı, İl Başkanlığı isteği üzerine basına kapalı olarak gerçekleşti. İlerleyen saatlerde toplantının içeriği hakkında CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın basın açıklaması yapması bekleniyor.
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