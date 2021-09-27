Alanya Belediyesi ödüle doymuyor

Alanya Belediyesi adeta ödüle doymuyor. Son yıllarda kazandığı ödüllerle dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, son olarak Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Uygulama Ödülleri Kategorisi’nde tarihi Alanya Kalesi’nin simgelerinden Bedesten yapısının restorasyon çalışması neticesinde ödül kazandı.

ALANYA BELEDİYESİ TOPLAMDA 61 PROJE İLE YARIŞTI

2020 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları, 08.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. 33 belediye; 33 uygulama ve 28 proje dalında toplam 61 proje ile 2020 yılında yarışmaya başvurdu. Yarışma jürisi değerlendirmeleri sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 7 Proje, 7 Uygulama ve 7 Süreklilik, 10 Başarı Ödülü verildi.

ÖDÜLÜ BABAOĞLU ALDI

Tarihi Kentler Birliği tarafından İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi düzenlenen YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı’ndaki ödül törenine Alanya Belediyesi adına Alanya Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mehmet Babaoğlu katıldı. Ödülü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden alan Babaoğlu emeği geçenlere teşekkür etti.

UYGULAMA ALANYA KALESİ’NİN DEĞERİNE DEĞER KATTI

Uygulama Ödülleri’ne layık görülen Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Alanya Kalesi Tarihi Bedesten Yapısı Restorasyon Çalışması ile Alanya Kalesi içinde ve çevresindeki çalışmaları ile kent için büyük önemi olan kalenin korunması ve canlanmasına katkı sunan ve kale içindeki külliyeyi tamamlayan uygulama projesi nedeniyle uygulama ödülüne değer bulundu.

YÜCEL: “BU GURUR ALANYA’MIZIN”

Uygulama Ödülleri kategorisinde restorasyon projesi ödül kazanan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi; “Alanya’mızın en önemli kültür varlığı olan Alanya Kalesi I. Derece Arkeolojik, Tarihi, Kentsel ve Doğal Sit alanı olarak tescillenmiş olup yaklaşık 2400 yıldır yaşanılan bir alandır. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin anıtsal, sivil yapılarının bir arada görebildiği Alanya Kalesi’ndeki en önemli anıtsal yapılardan olan Bedesten Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Uygulama Ödülleri Kategorisi’nde ödüle layık görülen Bedesten restorasyon çalışmamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu gurur Alanya’mızın!”