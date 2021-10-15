Alanya Belediyesi Mevlit Kandili öncesi lokum dağıttı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce, Alanya genelindeki 38 farklı camide Pazar günü icra edilecek Mevlit Kandili öncesi lokum dağıtıldı. Vatandaşlar Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak sürdürdüğü lokum ikramından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Belediyemize ve Başkanımız Adem Murat Yücel’e dini değerlerimizi koruyan ve hatırlatan çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dediler.