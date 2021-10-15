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Alanya Belediyesi Mevlit Kandili öncesi lokum dağıttı
Alanya Belediyesi, Pazar günü icra edilecek Mevlit Kandili öncesi Alanya’daki 38 camide kandil lokumu dağıttı. Vatandaşlar Başkan Yücel ve ekibine dini değerleri gözeten ikramdan dolayı teşekkür ettiler.
GÜNDEM 15.10.2021, 20:24 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce, Alanya genelindeki 38 farklı camide Pazar günü icra edilecek Mevlit Kandili öncesi lokum dağıtıldı. Vatandaşlar Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak sürdürdüğü lokum ikramından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Belediyemize ve Başkanımız Adem Murat Yücel’e dini değerlerimizi koruyan ve hatırlatan çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dediler.
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