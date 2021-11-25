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Alanya Belediyesi 1 yılda 600 kadının yaralarına merhem oldu

Alanya Belediye tarafından kadınların hizmetine kazandırılan Aile Kadın Destek Merkezi birinci yılını doldurdu. 1 yıllık çalışmalar, Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele panelinde paylaşıldı.

GÜNDEM 25.11.2021, 09:47 25.11.2021, 12:01 Meliha Yılmaz
Alanya Belediyesi 1 yılda 600 kadının yaralarına merhem oldu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “Kadın Dostu Kent” misyonuyla 25 Kasım 2020 tarihinde açılışını gerçekleştirerek Alanya halkının hizmetine sunduğu Aile Kadın Destek Merkezi, geride kalan 1 yıllık çalışmalarını ve gelecek planlarını, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele panelinde katılımcılarla paylaştı. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve kadın derneklerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

REHBER KİTAPÇIK HAZIRLANDI

Programın açılışında konuşan Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi sorumlusu Psikolog Esra Yemez, merkezde Psikolojik Danışmanlık, Hukuki Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Diyetisyen Hizmeti gibi çok çeşitli alanlarda hizmet verildiğini, kadınların her yönüyle rehabilite olmalarına ve bilgilenmelerine katkı sağlandığını belirtti. Yemez, merkezin geride kalan 1 yılda 600 kadına ulaşmayı başardığını söyledi. Yemez, 600 kadından elde edilen veriler ışığında Alanya Belediyesi’nin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görüşerek hazırladığı kadınların şiddetle karşılaştığı zaman ne yapabileceği ile ilgili tüm detayları içeren rehber kitapçığı da tanıttı.

“KİTAPÇIĞI TÜM KADINLARA ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Kitapçıkta kadınların olası şiddete maruz kalma durumlarında izleyecekleri yol haritasının anlatıldığını belirten Yemez, “Kadınlar şiddetle karşılaştıklarında nereye başvurabilir? Ne yapmaları lazım? Hangi kanun maddelerin arkasına sığınabilirler? Alabilecekleri destek süreçlerindeki kamu kuruluşlarının rolleri neler? Bu kadın rehberini ellerine aldıkları andan itibaren nereyi arayabilirler? Nereye başvurabilirler? Bütün detaylar mevcut. Elimizden geldiğince her türlü noktaya ulaşıp kadınlarımızın tamamına bu rehberi dağıtacağız. Alanya Belediyesi’nin en temel vizyonlarından birisi kadın dostu kent olmak olacak” diye konuştu.

“ŞİDDETE MARUZ KALMAK KADER DEĞİLDİR”

Merkezin en büyük misyonlarından birinin şiddete “Hayır” demek ve şiddete karşı durmayı öğretmek olduğunu belirten Yemez, “Bu kapsamda her başvuru yapan kadına şiddetin bir kader olmadığını anlatıyoruz. Şiddet sonucunda ortaya çıkan ruhsal problemlerle baş etmeyle ilgili psikolojik destek sağlarken hukuki anlamda kadınların hakları noktasında bilgilenmeleri için avukat desteği sağlıyoruz” dedi.

AİLE HUZURUNU TEMİN EDİYOR

Aile huzurunun sağlanması konusunda Aile Kadın Destek Merkezi’nde, Aile Danışmanlığı hizmeti verildiğini belirten Yemez, “Evlilik kurumunun önemi, aile içi iletişimin sağlıklı hale gelmesi, özellikle son yıllarda artan boşanma oranlarının önüne geçmek ve aile yapısını güçlendirmek adına hem bireysel hem grup çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRETİYOR

Aile Kadın Destek Merkezi’nde verilen Diyetisyen Danışmanlığı hizmeti ile kadınların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, aile içine sağlıklı yaşam prensiplerini dahil etmesi, vücudunu tanıması ve profesyonel görüşle dengeli yaşama adım atmasına öncülük edildiğini belirten Yemez, “Aile Kadın Destek Merkezi’nde Şiddeti Önleme, İstismar, Aile İçi İletişim, Ana Baba Tutumları, Temel Aile Bilinci gibi konu başlıklarında eğitim seminer çalışmaları yapılacak. Kadınların her alanda iyileştirici etki hissedebilmeleri adına hobi ve el becerisi kursları verilecek” ifadelerini kullandı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI TOPYEKÛN MÜCADELE

Esra Yemez’in ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Saliha Özpınar, Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Sinem Topçu, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Mustafa Necati Genç, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Hatice Nur Hızar, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden Duygu Musluk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Bengü Uğraş Şahin kurumları tarafından yürütülen kadına yönelik şiddetin engellenmesi hususundaki çalışmalarını katılımcılara aktardılar.

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