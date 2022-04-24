Alanya Bayramı Ece Seçkin’in Muhteşem Konseriyle Kutladı

Alanya Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını Ece Seçkin konseriyle taçlandırdı. Gün boyu süren kutlamalar, 21.00’den itibaren ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in konseriyle noktalandı. Ünlü şarkıcı alanı dolduran on binlerce Alanyalıya muhteşem bir konser verdi.

ALANYA DÜNYA ÇOCUKLARIYLA ‘HAYAT BAYRAM OLSA’ DEDİ

Ece Seçkin konserinde sahneye gelen ve Alanya’da yerleşik olarak yaşayan Dünya’nın 60 ülkesinden farklı öğrenciler ve Başkan Yücel ile birlikte bayraklar eşliğinde ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını seslendirdi. Başkan; “Alanya’dan tüm dünyaya bir mesajımız olsun. Dünya’da savaşlar olmasın; çocuklarımız ölmesin. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum.” dedi.

YÜCEL: “ÇOCUKLARIMIZ DAHA MUTLU OLSUN DİYE VARIZ”

18 yıllık belediye başkanlığı sürecinde en büyük yatırımı gençler ve çocuklara yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan, okullar, kreşler, yurtlar, etüt merkezleri inşa ettiklerini söyledi. Başkan;“Eğitim başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirerek, çocuklarımızın her ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabileceği bir kent inşa etmeye çalıştık.Biz, çocuklarımız daha iyi bir şekilde geleceğe hazırlansın diye çalışıyoruz. Biz çocuklarımız daha mutlu olsun diye varız. Çocuklarımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“ALANYA’DA İLK TÜRKİYE’DE SAYILI MACERA PARKI’NI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Park ve spor alanlarını arttırmanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Başkan, Alanya’ya 8 yıllık hizmet döneminde 162 parkı çocukların hizmetine açtıklarını söyledi. Başkan; “Kızılalan’da Alanya’da bir ilk ve Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan Macera Parkı’nı hayata geçiriyoruz. Tüm mahallelerimizde spor sahalarının sayısını arttırmaya çalışırken, Oba Mahallemizde 18 branşta sporun yapılabileceği, olimpik yüzme havuzunun da yer aldığı Kapalı Spor Kompleksimizin temelini attık, inşallah kısa sürede tamamlayıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

“TÜM ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM”

Alanya Belediye Başkanı, konuşmasını şu sözlerle noktaladı;“Çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Vatanını, milletini seven, ülkesine faydalı bir insan olmak için çok çalışan, bilimde,sanatta, sporda, inovasyonda başarılarıyla kendinden söz ettiren tüm çocuklarımızla, gençlerimizle gurur duyuyorum. Türkiye’nin böyle aydınlık yüzlü çocukları olduğu müddetçe yarınlarımız inşallah bugünden daha iyi olacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, Türk Tarihinin dönüm noktası olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum.Ne mutlu Türk’üm diyene!”

BAŞKAN YÜCEL SEÇKİN’E KOZA TABLOSU HEDİYE ETTİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama gecesinde sahne alan Ece Seçkin’everdiği muhteşem konser için teşekkür eden Başkan, ünlü sanatçıya lale demeti çiçek, ipek kozasından işlenmiş gül motifli tablo ve Alanya’nın simgesi çift başlı kartal işlemeli plaket takdim etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı Ece Seçkin, sevilen şarkılarını ardı ardına söyleyerek Alanyalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatırken sahne vedasında Alanyalı dinleyicilerine teşekkürlerini iletti.