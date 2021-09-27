AKUT ve Alanya Belediyesi'nden depreme hazırlık tatbikatı

Alanya Belediyesi’nin destekleri ile 2 gün sürecek uygulamalı eğitimler, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün sağladığı parkurlarda gerçekleştiriliyor. Alanya Belediyesi personellerinin de yer aldığı eğitim parkurunda, AKUT ekipleri birbirinden zorlu uygulamalarla test ediliyor. Ekipler olası doğal afetlerde yaralı vatandaşlara ilk müdahale ve bulunduğu yerden güvenli taşıma, kırma, delme, kesme ve ekip çalışması gibi konularda uygulama alanında sıkı bir eğitime tabi tutuluyor.

“AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ EĞİTİMLER ALANYA’DA YAPILACAK”

Akut Ekip Lideri Yaşar Kaçmaz, AKUT Derneği’nin “İleri Seviye Arama Kurtarma” eğitimlerini, Alanya Belediyesi’nin destekleri ile Alanya’da gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu aşamadan sonra Akdeniz bölgesindeki tüm eğitimler Alanya’da yapılacak. Desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN YÜCEL, “AKUT VE GÖNÜLLÜLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Alanya Belediyesi olarak AKUT ile yaptığımız ortak çalışmalarla ekiplerin eğitimlerine personelimiz ile katkıda bulunuyoruz” dedi. Başkan Yücel, “Gönüllü vatandaşlarımızın katılımıyla 50’ye yakın eğitimli AKUT gönüllüsü yetişiyor. Yetiştirdiğimiz ekiplerle, ülkemizin neresinde olursa olsun oluşabilecek doğal afetlere anında müdahale edebilecek gerek araç/gereç gerekse bilgi birikim ve tecrübeyle birlikte orada olmak ve kazazedelere yardım etmek istiyoruz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.