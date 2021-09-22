Akoluk ve Esenpınar’da asfalt yol sevinci

Gazipaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gazipaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, asfalt programı dahilinde bu yıl ortalama 60 km asfalt döküyor. Akoluk ve Esenpınar arasındaki daha önce hiç asfalt dökülmemiş olan tozlu yolda yaklaşık 20 gün önce başlayan çalışmada sona gelindi. Su taşkınlarının önüne geçmek için bölgedeki derelerin üzerine menfez köprüler inşa edilen, bozulan yolların düzeltildiği, yol genişletme ve alt yapı çalışmalarının yapıldığı Akoluk ve Esenpınar arasında kalan 9 km’lik yolun asfalt dökümü tamamlandı.

Akoluk ve Esenpınar Mahalle muhtarları, asfalt yolun tamamlanmasını bugün öğlen 12.00’de Akoluk mahallesinde yemek organizasyonu yaparak kutladı. Asfaltlanan yaklaşık 10 km yolu kutlamak ve Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve ekibine teşekkür etmek için yapılan organizasyonda, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve ekibi alkışlarla karşıladı.

‘‘Her şey çok güzel olacak diye yola çıktık. Gördüğünüz gibi de bunun meyvelerini alıyoruz.’’

Akoluk Mahallesi’nde asfalt çalışmalarının son aşamasını yerinde inceleyen ve mahalle halkının davetine katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ‘‘Her şey çok güzel olacak diye yola çıktık biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi de bunun meyvelerini alıyoruz. Her şey daha da güzel olacak,burada kalmayacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Akoluk Mahallemize ve diğer mahallelerimize daha güzel hizmetler götüreceğiz. Asfaltsız yol bırakmayacağız dedik. Gazipaşa’mız kendi kendine yetebilen bir yer. İlerleyen yıllarda bütün mahallelerimizde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ana arter yollarımızı yaptıktan sonra ara yollarımızı da tamamlayacağız. Ve başta söylediğimiz ve söz verdiğimiz gibi Gazipaşa’mızda her şey çok güzel olacak. Çalışmalarımızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. ’’ dedi.

‘‘Sizlerin sayesinde artık Gazipaşa’mızın Akoluk diye bir mahallesinin de olduğunu herkes öğrenecek.’’

Yapılan kutlama organizasyonda teşekkür konuşması yapan Akoluk Mahalle Muhtarı Kerim Hakan Çelen, ‘‘Sayın Başkanım ve Değerli Misafirler...

Bu güzel günde buraya Akoluk Mahallemizin adeta kanayan bir yarası olan asfalt problemini çözmenizin şerefine toplanmış bulunmaktayız.

Sayın Başkanım Akoluk mahallemiz Gazipaşa merkeze en uzak mahallelerden birisidir. Yıllardır mahallemizin yol problemi vardı. Siz ve değerli ekibinizin göreve gelmesiyle mahallemizin yol probleminin çözümü için hemen işlemlere başladınız. Gerekli bütün alt yapı ve stabilize çalışmalarını yaptınız.Şimdi de bunun sonucu olarak Gevenes mahallesinden Akoluk mahallemize kadar 9 kmlik yolumuzun asfalt kaplama işlemi bitmiş bulunmaktadır. Sayın Başkanım Akoluk Mahallesi Muhtarı olarak size ve değerli ekibinize, Mahallemize vermiş olduğunuz destekler için herkesin huzurunda teşekkür ediyorum... Başarılarınız daim olsun...

Ayrıca Klistine Mahallesi ile Akoluk mahallesi arasında bulunan Büyük şehir grup yolumuzun da alt yapı çalışmaları bitmiş olup asfalt kaplaması için beklemektedir. İnanıyorum ki en kısa zamanda Büyükşehir belediyemiz sizlerin destekleri ile oranın da asfalt çalışmasını sonuçlandıracaktır.

Sayın Başkanım Sizlerin sayesinde artık Gazipaşa’mızın Akoluk diye bir mahallesinin de olduğunu herkes öğrenecektir.

Bugün buraya kadar gelip bizleri onurlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.’’ ifadesini kullandı.

Akoluk ve Esenpınar Mahallesi sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Başkan Yılmaz, dönüş yolunda alkışlarla uğurlandı.