Akkaya’dan Başkan Çalış’a Yanıt

Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış’ın ‘Havuz sistemini açıklasın’ sözlerine Şoförler Odası’nın önceki dönem başkanı Ali Akkaya’dan cevap gecikmedi. Akkaya, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Taksiciliğe yeni girmiş arkadaşların kafasını karıştırmak için oda başkanımız tarafından aslı astarı olmayan açıklamalar yapılmıştır. Güya ben üzerine basa basa havuz sisteminden bahsetmişim. Asla havuz sisteminden bahsetmedim. Zamanında havuz sistemi ile ilgili belediyemizin taleplerine de hep karşı çıktım. Bir TV programında Demirtaş’a taksi durağı kurulması ile ilgili gelen talep üzerine, yaptığım açıklamada taksi duraklarımızın sınırları sabit kalmak kaydıyla tüm taksicilerimizin üye olacağı bir kooperatif kurulmasından bahsettim. Yine taksi durakları yerinde kalacak ve sınırları sabit kalacaktır. Ancak yeni durak kurulmalarında ve araç aktarımlarında, pratik bir çözüm oluşturulmuş olacaktır. Asla havuz sisteminden bahsetmedim ve her zaman havuz sistemine karşı çıktım” dedi.

‘SORUNLARIN AŞILMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞ VERDİM’

Öte yandan havalimanında yaşanan sorunların aşılması için çok uğraş verdiğini belirten Akkaya, “Transfer 7/24'ü kurmam konusunda da sayın Recep Çalış'ın da yönetim kurulu üyesi olduğu, Veliddin Taşkıran döneminde havalimanında yaşanan sorunların aşılması için seçildiğim ilk dönem çok uğraş verdim. Hatta Antalya Büyükşehir belediyesi UKOME’den karar çıkarttırdım. Ancak Alanya, büyükşehir sınırlarında olmaması nedeniyle karar havalimanı taksinin açmış olduğu dava sonucunda iptal oldu. Devamlı havalimanına giden ve Alanya’da ikamet eden yabancıları taşıyan taksicilerin müşterilerini havalimanından alabilmeleri için aşağıda isimleri ve plakaları yazılı taksicilere önayak oldum ve yardımcı oldum. Bunu da hiç inkar etmedim. Sadece bu şirket ortakları havalimanı ile Alanya arasında transfer hizmeti sunmuşlardır. Şirketin kurucu ortakları Bahattin Uysal 07 H 0202, Aytekin Efe 07 H 0113, Davut Seibold 07 H 0414, Abdullah Türkyılmaz 07 H 0129, Hakkı Kalgıdım 07 H 0789, Hilmi Türkeli 07 H 0572, Abdullah Yılmaz 07 H 0856, İbrahim Özkan 07 H 0256, Mehmet Uğurluoğlu 07 H 0105, Nevzat Çullu 07 H 0183. Acaba merak ediyorum, 4 yıldır görevde olan arkadaşlar sokak sokak müşteri toplayan Classical, 7/24 gibi araçlara ne gibi işlem yapmışlar, ne gibi denetim yapmışlardır" ifadelerini kullandı.