Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesine TÜBİTAK Teşvik Ödülü

TÜBİTAK'ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla verdiği "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" 2021 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılında 3 Bilim Ödülü ve 14 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Akgöz"Nanomekanik alanında mikro ve nano ölçekli mekanik problemlerin matematik modelleri ile boyut etkisine bağlı analizleri, yüksek mertebeden elastisite teorilerinin nano teknolojiye uygulanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Teşvik Ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLLER YENİ ÇALIŞMALAR İÇİN MOTİVE EDİYOR

Bilim insanlarına bu tür ödüller verilmesinin oldukça motive edici olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “TÜBİTAK tarafından geleneksel hale gelmiş bilim hizmet teşvik ödülleri bu anlamda oldukça önemli bir ödül ve gurur kaynağı. Öğretim üyemizin de yaptığı çalışmayla TÜBİTAK teşvik ödülüne layık görülmesi bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunun göstergesi.

Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalar ile bilime ve topluma katkı sunulması için uygun iklimin oluşması için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" ödül sahiplerine 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek.