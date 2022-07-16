Akdeniz'de Ormanlar Yanıyor

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz'de en az 300 kişinin ölümüne yol açarken, bu ülkelerin yanı sıra Fransa, Yunanistan ve Fas'ta orman yangınları da giderek büyüyor. Yayılan yangınlar nedeniyle onbinlerce kişi oturdukları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldı.

PORTEKİZ’DE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının bazı günlerde 40 dereceyi aştığı Portekiz'in kuzeydeki Pinhao kasabasında 47 derece ölçüldü. Aşırı sıcaklar, pek çok yerde orman yangınlarına neden oldu. Ülke genelinde devam eden 30'dan fazla yangın var. Bu yıl Portekiz genelinde 300 kilometrelik bir alanın yandığı belirtiliyor. Ülkenin kuzeyinde, İspanya sınırı yakınlarındaki Foz Coa bölgesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetti.

İSPANYA’DA 2300 KİŞİYE TAHLİYE

İspanya'da da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde. Aşırı sıcaklar özellikle ülkenin batı kesiminde etkili oluyor. Ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları sürüyor. Nadir kuş türlerinin yaşadığı Monfrague ulusal parkındaki yangın Monsagro kasabasını tehdit ediyor. Ülkenin güneyinde de Costa del Sol yakınlarında yayılan orman yangınları yüzünden 2300 kişi tahliye oldu. Ülkeden sıcak hava kaynaklı ölümlerin sayısının 50’yi bulduğu belirtiliyor.

FRANSA’DA 11 BİN KİŞİ EVİNİ TERKETTİ

Fransa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Ülkenin güney-batısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle son birkaç gün içinde 11 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bordeaux'nun güneybatısındaki Cazaux'da polis memurları ev ev dolaşarak 4 bin kişiyi tahliye etti. Bu nedenle yollarda araçlarla uzun kuyruklar oluştu. Bordeaux'nun hemen güneyinde yayılan alevler yaklaşık 8 bin hektarlık bir alanı yaktı.

İTALYA ACİL DURUM İLAN ETTİ

Akdeniz'in diğer kısımları da sıcak hava dalgasından olumsuz etkileniyor. İtalya'a hükümet Po Vadisi'de acil durum ilan etti. Ülkenin en uzun ırmağı bazı yerlerde kurumaya yüz tuttu. Sicilya adası ve ülkenin güney bölgelerinde 10'a yakın orman yangını devam ediyor.

YUNANİSTAN’DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yunanistan'da Atina'nın 50 kilometre güneybatısındaki Feriza bölgesinde ve Girit'in kuzey kıyısındaki Retimno'da alevlerle mücadele ediliyor. Retimno yakınlarındaki yedi köy boşaltıldı.

FAS’TA 1 KÖY YOK OLDU

Güneybatı Akdeniz'deki Fas'ta da Larache, Ouezzane, Taza ve Tetuoan bölgelerinde alevler etkili olurken, bazı köyler tahliye edildi. Ksar El Kebir'de bir köy tamamen yok oldu.

AKDENİZ VE EGE BÖLGELERİMİZ RİSK ALTINDA

Avrupa Birliği'nin Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus'un afet yönetim birimi Güney Avrupa, Doğu Akdeniz ve Fas'ta yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerin haritasını yayımladı. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinin tehlikede olduğu görüldü. Önümüzdeki hafta bu bölgelerimizde hava sıcaklığının 40 derecelere yaklaşacağı, yer yer aşacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE ALARMDA, ALANYA HAZIR

Türkiye'de geçen haftalarda Marmaris, Dikili ve Datça'da yaşanan orman yangınları kontrol altına alındı. Yeni yangınlar için ise Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra bölge kentlerinin belediyeleri alarma geçmiş durumda. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 8 İHA, 55 helikopter, 20 uçak. 100 bin gönüllü ve 8 bin orman çalışanı ile ülke çapındaki tüm yangınlara en hızlı şekilde müdahale edileceğini açıkladı. Alanya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de bu kapsamdaki hazırlıklarını tamamladı. Ekipler 24 saat alarmda bekliyor.