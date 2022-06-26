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Ak Partili Demiröz, Geri Adım Attı
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Ahlat'ta yaptığı konuşmada "Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda Ahlatımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi. Demiröz, bu konuşmanın ardından yanlış anlaşıldığını iddia ederek, ‘100 il müjdesinin’ olmadığını söyledi.
GÜNDEM 26.06.2022, 00:20 Zeynep Oktay
GERİ ADIM ATTI
Demiröz, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu konuşmaların yanlış yansıtıldığını iddia etti. AKP’li Demiröz, “Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysa ki konuşmamda; 'Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılması halinde Ahlat’ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir” ifadelerini kullandı.
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