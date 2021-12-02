AK Parti’de Gündem Tarım

Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan İlçe Yönetim Kurulu Toplantısını İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu başkanlığında, İl Başkan Yardımcısı, İlçe Koordinatörü Ömer Akbaş’ın katılımıyla İlçe Başkanlığında gerçekleştirdi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile yönetiminin de katıldığı ve ilçenin lokomotif sektörlerinden olan tarımla ilgili taleplerin görüşüldüğü toplantının ardından Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve yönetimi, İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya ve yönetimine kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini sundu. Başkan Toklu; ‘‘Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantımızı İl Başkan Yardımcımız, İlçe Koordinatörümüz Sn. Ömer Akbaş’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantımıza katılarak Alanya'mızda ki tarım faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanımız Tahir Göktepe'ye teşekkür ediyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.