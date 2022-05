AK Parti Alanya’dan 2023 Atağı

Düzenli olarak her ay İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı bu ay AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda mahallelerde gerçekleştirilen teşkilat çalışmalarının değerlendirmesi ve 2023 genel seçim çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Mahalle Başkanları ile her zaman istişare içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Toklu, “Teşkilatımızın hiç şüphesiz demirbaşları Mahalle Başkanlarımızdır. Mahalle Başkanlarımızın öncülüğünde mahallelerimizde teşkilatlanma anlamında daha güçlü ve daha emin adımlarla çalışmalar yürütüyoruz.

Bugün AK Parti Alanya İlçe Teşkilatımızda her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Mahalle Başkanları toplantımızı yaptık. Mahalle Başkanlarımızın mahallelerinde yapmış oldukları teşkilat çalışmalarını değerlendirip notlarımızı aldık. Ardından mahallelerimizde düzenleyeceğimiz etkinlik, program ve ziyaretlerin istişaresini gerçekleştirdik. Önümüzde ki yıl yapılacak olan genel seçimler öncesinde başkanlarımızla mahalle çalışmaları hakkında istişareler yaptık. Mahalle teşkilatlanma çalışmalarımız hamd olsun günden güne daha iyiye gidiyor, emin adımlarla, güçlü adımlarla 2023’e yürüyoruz. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak Ana Kademesiyle, Kadın Kollarıyla, Gençlik Kollarıyla, Mahalle Teşkilatlarıyla, Meclis Üyeleriyle kısacası AK Parti Alanya her kademesiyle 2023 seçimlerine hazır, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın her daim arkasındadır.” ifadelerine yer verdi.