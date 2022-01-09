Ak Parti Alanya’da İstifa
AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Hasan Kaya, sosyal medya hesabında partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatında şok istifalar yaşandı. İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Hasan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Gençlik Kolları Başkanı Bayram Ali Doğan ve İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Emre Karataş'ın uygulamış oldukları sahte, yapmacık, fotoğraf odaklı siyasete daha fazla katlanamadığımdan Liderimi Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partimizin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde teşkilat içerisindeki bu çürük elmalara dikkat çekmek amacıyla Alanya Ak Parti Gençlik Kollarındaki Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Görev aldığım ilk günden bugüne kadar verilen hiç bir görevden kaçmadım. Mücadeleden asla vazgeçmedim. Ama gelinen noktada davaya zarar verenlerin bilinmesi ve gereğinin yapılması için istifa etmek durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.
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