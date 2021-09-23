AK Parti Alanya'daki sağlık çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Mustafa İpek ile birlikte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı’nın Alanya’daki yapılan sağlık çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Yapılan sunum sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Alanya’mızda ki sağlık çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Alanya’mıza önümüzdeki günlerde kazandırılacak olan yeni birimler için bugün ilk adımı attık” ifadelerini kullandı.