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Ak Kadınlar kırsalda

Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç ve yönetim kurulu üyeleri çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

GÜNDEM 23.10.2021, 12:53 Meliha Yılmaz
Ak Kadınlar kırsalda

AkBaşkan Güvenç ve yönetimi bugün Akçatı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde ev ve mahalle sakinlerini ziyaret eden Ak Parti Kadın Kolları vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Güvenç, kırsal ve merkez mahallelerde ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

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