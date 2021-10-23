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Ak Kadınlar kırsalda
Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç ve yönetim kurulu üyeleri çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
GÜNDEM 23.10.2021, 12:53 Meliha Yılmaz
AkBaşkan Güvenç ve yönetimi bugün Akçatı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde ev ve mahalle sakinlerini ziyaret eden Ak Parti Kadın Kolları vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Güvenç, kırsal ve merkez mahallelerde ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.
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|19
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|19
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|5. Karagümrük
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|9
|17
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|9
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|9
|14
|10. Adana Demirspor
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|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
|2. Ümraniye
|9
|21
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|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|10
|9
|15. Manisa FK
|10
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
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|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
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|15
|6. M. United
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|14
|7. West Ham
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|8. Everton
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|9. Arsenal
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|10. Brentford
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|12
|11. Wolverhampton
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Crystal Palace
|8
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|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
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|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|9
|7
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2