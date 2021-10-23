Ak Kadınlar kırsalda

AkBaşkan Güvenç ve yönetimi bugün Akçatı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde ev ve mahalle sakinlerini ziyaret eden Ak Parti Kadın Kolları vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Güvenç, kırsal ve merkez mahallelerde ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.