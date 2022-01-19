AK Gençlikten Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret

Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları olarak Alanya gençliğinin iyi eğitilmesine ve değerli bireylerin ilçeden çıkarak Türkiye'de söz sahibi olmasına önem verdiklerini kaydeden Başkan YENİACUN, "Eğitimin baş mimarileri anneler, ikinci ve en önemli aşamasındaki rolü öğretmenler üstlenir. İyi eğitimcilerle ve iyi öğretmenlerle başarılı ve kaliteli insanların yetişmesi mümkün olur. Biz yavrularımızın bilgi ve donanım anlamında iyi yetiştirilerek güzel kademelerde yer almasını arzuluyor ve eğitimlerini çok önemsiyoruz. Üniversite ve lise sınavlarında elde edilen başarılar sayesinde, Alanya'mızın adının üst sıralarda duyulması bizleri gururlandırıyor. Bu başarıların mimarı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz'a teşekkür ediyoruz, başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz" dedi.