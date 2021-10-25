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AGF'nin Alanya'da ilk buluşması

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde ilk kez Alanya'da bir araya geldi. Akdeniz medyasını buluşturan etkinliklerde gazeteciler  Alanya'nın tarihi güzellikleri tanıma imkanı da buldu.

GÜNDEM 25.10.2021, 01:16 Meliha Yılmaz
AGF'nin Alanya'da ilk buluşması

AGF’nin etkinliğinde gazeteciler medyanın sorunları ve geleceğini de konuştu. Bir çok şehirden gelen cemiyet başkanları ve delegeler, Alanya Kalesi'nde Alanya Belediyesi’nin restore ettiği eserler arasında gezinti yaptı. Bedesten çarşısı, Mutfak Kültür Evi, Sarnıç, Süleymaniye Cami ve Herbaryum müzesinin kapıları gazeteciler için aralandı.

'GÖRÜLMEYE DEĞER'

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu delegelerinin Alanya Kalesi'nde çok güzel vakit geçirdiğini dile getiren AGF Onursal Başkanı Mevlüt Yeni, "Gaye Coşkun'a genel başkanlığı devrettik dolayısıyla Alanya cemiyeti başkanımızın federasyona yönelik ilk Alanya buluşması gerçekleşmiş oldu. Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Burdur, Isparta, İskenderun, Antakya, Osmaniye ve Kıbrıs'tan toplam 60'a yakın meslektaşlarımızla burada Alanya'da toplandık. Alanya Kalesi gerçekten görülmeye değer. Alanya Belediyemizin kültürümüzü yaşatıyor olduğunu canlı canlı meslektaşlarımıza gösterdik" diye konuştu.

'SAHİP ÇIKIYOR'

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun’da tarihi mekanlara gerçekleşen gezinin ardından yaptığı değerlendirmesinde  Alanya Belediyesi'nin Alanya'nın eski tarihi yapılarına sahip çıktığını belirterek, "Alanya Kalesi'nin uzun süredir restorasyonu devam eden kültürel evlerini gezdik. Bedesten Çarşı, Mutfak Kültür Evi Süleymaniye camii ve Herbaryum evini gezdik. Bütün bu organizasyon içerisinde edindiğimiz, gördüğümüz alanlar gerçekten Alanya Kalesi'ne yeni bir soluk katmış olduğudur. Alanya Belediyesi'ni kutlarım’ dedi.  AGF heyeti öğle yemeğinde ise Rabbit Restorant'ta idi. Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş yaptığı konuşma ile Akdeniz medyasına sergilediği dayanışma nedeniyle teşekkür etti. Akbaş, Başkan Adem Murat Yücel adına misafir gazetecilere şehri sembolize eden hediyeler taktim etti. AGF Başkanı Coşkun konuşmasında Alanya Belediyesi ve Başkan Yücel'e teşekkür etti.

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