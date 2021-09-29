Acı haber! Alanya'da koronaya bir kurban daha!

Solak’ın babası da 67 yaşında dün koronadan vefat etmiş ve defnedilmişti. Acı haberi duyuran Alanya Sanayi Sitesi’nin sevilen isimlerinden Avni Aşçı, “Çok kıymetli sevgili kardeşim, arkadaşım, soğuk demirci Mevlüt Solak kardeşimiz, dün babası, bugün kendisi ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Acılı ailesine Cenabı Allah’ım sabırlar versin” dedi. Solak’ın cenazesinin bugün Gündoğmuş Yeniköy (İzara) Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.