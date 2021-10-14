6.5 milyon TL maliyetle kesintisiz içme suyu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ve yaklaşık 6.5 milyon TL maliyetli proje ile ilçede meydana gelen yangından etkilenen yerleşim yerlerine düzenli bir şebekeden kesintisiz içme suyu sağlamak üzere gereken altyapı inşa ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Oymapınar Mahallesi’ne bağlı Iğrişler Mevkii’ne yönelik başlatılan proje kapsamında Sürmeşe Mevkii’ndeki kaynağın suyu Iğrişlere getirilecek. Saniyede 2 litre kapasiteli kaynak suyunun mevcuttaki su tutucu yapıdan (kaptaj) alınarak bölgeye hizmet verecek olan su deposuna getirilmesi için 6.340 metre uzunlukta içme suyu borusu döşenecek.

6340 METRELİL İSALE HATTI

Proje kapsamında döşenecek olan 6.340 metrelik isale hattı ile birlikte üzerinde yer alacak olan 11 vana, 9 vantuz ve 1 hava bacasına ait menholler (kontrol bacası) inşa edilecek. Ayrıca orman yangını riskine karşı hat boyunca belirli aralıklarla 13 adet yangın vanası da yerleştirilecek.

YANGIN VANALARI YERLEŞTİRİLECEK

Değirmenli Mahallesi’ne bağlı Merzevi, İhtiyarlı, Selimli Mevkileri içme suyu projesi kapsamında ise; saniyede 12 litre debiye sahip Karavca su kaynağından proje kapsamındaki yerlere içme suyu ulaştırılacak. Bunun için betonarme dağıtım yapısı ile birlikte toplamda 11.081 metrelik çeşitli çaplarda boru döşenecek. Hat üzerine 10 vana ve 7 vantuz ile bunlara ait yapılar inşa edilecek. 200 m3 ve 50 m3 kapasiteli iki ayrı su deposu yapılacak. Iğrişler’de olduğu gibi burada da orman yangını riskine karşı gelecekte fayda sağlayacak olan 17 adet yangın vanası yerleştirilecek.

İki mahalleye ait mevkilere içme suyu altyapısı imal etmek için ASAT Genel Müdürlüğünce başlatılan projenin maliyeti 6 milyon 296 bin TL olarak belirlendi. Çalışmaların bu sene sonuna kadar tamamlanması ve vatandaşlara suyun ulaştırılması planlanıyor.