“6,5 Milyon TL Gelire Rağmen Çivi Çakmamışlar”

Daha önce 3 dönem, 12 yıl başkanlığını yaptığı Alanya Şoförler Odası'nda 4 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilen Ali Akkaya, eski başkan Recep Çalış ve yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Odamızın durumu içler acısı" diyen Akkaya, "Esnafımızın yuvası odaya bir çivi çakmamışlar.

Alanya Şoförler Odası tarihinde hiç bu kadar bakımsız olmamıştı. 2022 yılına ait aidatlardan bile 108 bin TL üzerinde bir tahsilât yapmışlar. 2018 yılında 14 Mart seçim gününe kadar bir kuruş aidat tahsilâtı bizler tarafından yapılmadı ki yeni yönetim bu tahsilatı yapsın. Herkes anlasın diye eski rakamla belirtiyorum, altı buçuk trilyon parayı 4 yılda kazanmışlar ama odaya bir çivi çakmamışlar. Odamızın iç ve dış duvarları çatlamış ve yıkılmaya yüz tutmuş. Makam aracının kapıları bakımsızlıktan çürümüş. Odanın kameraları çalışmıyor. Ticari araçlarda kullanılmak üzere dönemimizde oda tarafından satın alınan kış lastiklerinin telleri çıkmış ve yenisi alınmamış. Odamıza gelen herkes, oda binasına girince gözlerine inanamıyor, yüz yıldır kullanılmayan bir döküntü depo görüntüsü veren bina girişini görenler şaşkınlıklarını ve kızgınlıklarını dile getiriyor. ÖTV'den odamıza aldığımız araç parası ortada yok. Biz Alanya Şoförler Odası olarak genel merkeze destekler verirken, genel merkezden eski yönetim 90 bin TL destek almasına rağmen ekside kalmışlar ve paraları yok. Tüm üyelerimize saygı ve sevgilerimi sunarım."