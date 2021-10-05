5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

5 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 564 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 228 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 564 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 564 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 810 de yeni vaka tespit edilmişti.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yarın ister dışarıda, ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız.