3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Beyaz Güvercin Uçurdular

Alanya Özel Eğitim Anaokulu müdürü Serkan AKTAŞ; “Bu özel günde bizi yalnız bırakmayan ve her gün bize destek veren değerli misafirlerimize teşekkür ederiz. Engelleri Kaldırırsanız Bizde Uçarız sloganı ile gökyüzüne gönderdiğimiz kuşlar özel çocuklarımız için farkındalık oluşturur ve toplumda daha rahat bir yaşam süreriz’ dedi.

Hüseyin Girenes Fen Lisesi okul müdürü Şen Nur AYKUT ‘Bu özel günde öğrencilerimizle burada olmaktan çok mutluluk duyduk. Fen Lisesi ve Özel Eğitim Anaokulu arasında ortak olarak yapılan “ Özel Arkadaşım” e-twinnig projesi ile Öğrencilerimizin özel çocuklarla tanışması, onlarla kaynaşıparkadaşlık kurmasını amaçladık. Bugün burada başlayan arkadaşlık dostluğa dönüşecek ve özel arkadaşlarımız için her zaman çalışacağız. Onların engellerini kaldırmak için gayret edeceğiz.’ Dedi

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz “Öncelikle böyle özel bir günde bu güzel etkinliği düzenleyen Alanya Özel Eğitim Anaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerine, bu anlamlı günde desteklerini gösteren Hüseyin Girenes Fen Lisesi ve Alanya Alaattin Keykubat Anadoluna teşekkür ediyoruz. Bu tür farkındalık etkinliklerini önemsiyoruz, hepsine katılıp, özel öğrencilerimizin yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Gökyüzüne saldığımız beyaz güvercin ve balonların farkındalık oluşturması dileği ile Sevgi her engeli aşar diyoruz” dedi

Etkinlik fen lisesi öğrencilerinin e-twinning projesi kapsamında Alanya Özel Eğitim Anaokulu ve Alaattin Keykubat Anaokulu öğrencilerine kitap okuması ile devam etti. Öğrenciler bahçede doyasıya eğlendi ve kendilerine ikram edilen ikramlıkları yiyerek kaynaştı.