25 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı

25 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 19 bin 199 hasta taburcu olurken bugün 342 bin 145 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 197 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" ifadelerini kullandı.