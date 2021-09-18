18 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

18 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 221 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 023 hasta taburcu olurken bugün 335 bin 244 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 27 bin de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son 1 haftanın vaka tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Vaka sayıları (18 Eylül: 26.161 17 Eylül: 27.692 16 Eylül: 28.118 15 Eylül: 28.224 14 Eylül: 27.802 13 Eylül: 24.613 12 Eylül: 21.352) Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.