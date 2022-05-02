15 Yaşındaki Erva Evine Geri Döndü

15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş’tan dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip karakola kayıp başvurusunda bulundu. Ailelerin kayıp başvurusunun ardından aynı gece Erva Erdemir evin dönerken Fatma Barcalı halen aranıyor.