Yerli Halk 4 Aydır Balığa Hasret

Alanya Balık Hali esnafı yabancı müşterileri sayesinde satış yapabiliyor. Mercanın 100 TL, deniz çuprasının 130 TL, levreğin 140, olta çupranın 180 TL’den satıldığı balık halinde esnaf 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla yerli müşterilerin alışveriş yapmasını bekliyor.

“YABANCILAR OLMASA ESNAF KEPENK İNDİRİRDİ”

Balık hali esnafından Riyad Dinçer, satışların durgun olduğunu söyledi. Dinçer, “1 Eylül’de sezon açılıyor. Eylül ayında yerli müşteriyi bekliyoruz. Çünkü av yasağı kalkıyor. Hamsi, istavrit, binlerce çeşit balığımız olacak. Son 4 aydır balık haline bir yerli müşteri bile girmedi. Önceden kubbes satardık. Şimdi kubbes satışı durdu. Küçük balıkları satamıyoruz. Bu nedenle sabırsızlıkla 1 Eylül’ü bekliyoruz. Şu an balık fiyatları yüksek. Eylülde fiyatlarda düşüş olacaktır. Çupra 120 liradan aşağıya düşmez. Yeni sezonda gelecek olan küçük balıkların fiyatında düşme olur. Rus, Ukrayna, Arap vatandaşları olmasa yazın buradaki tüm esnaf kepenklerini indirirdi. Balık halini ayakta tutan restorancılar dahil Rus, Ukrayna ve Arap vatandaşları. Yerli asla yok. Yerli müşteriyi özledik” dedi.

“SATIŞLAR ÇOK HAREKETLİ DEĞİL”

Balık satışlarının düşük olduğunu ancak eylül ayından itibaren daha iyi olacağını beklediklerini ifade eden Okan Mercan da “Müşteriler şu an büyük balıkları tercih ediyor ama yeni sezon açılınca hamsi, kubbes, istavrit satılmasını bekliyoruz. Şu an müşteri potansiyeli çok az. Bu sıralar en çok çupra, levrek, kubbes satılıyor. Satışlar çok hareketli değil” diye konuştu.

“BİR AY SONRA HAREKETLİLİK YAŞANIR”

Fiyatların her gün değiştiğini dile getiren Mercan, “Dolayısıyla vatandaşların balık alımı zorlaşıyor. Vatandaşlar balık yiyemiyor. Yine de bir nebze de olsa bizim halimiz diğer hallere göre hareketli. Vatandaşa hizmet etmek için balıkları biraz daha hesaplı veriyoruz. Şu an bekliyoruz. Bir ay sonra hareketlilik yaşanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKLER FİYATLARI ÇOK PAHALI BULUYOR”

Balık satışlarında az da olsa hareketlenmenin başladığını söyleyen Fevziye Sunar ise, “Balıklar şu anda pahalı ama alışveriş yapan yabancılar var. Ortalama olarak işlerimiz bir ay öncesinden biraz fazla. Ağustos sonu eylül başında küçük balıklar gelecek. Maddi durumu uygun olanlar ancak o zaman gelip balık yiyecek. Şu anda yabancılara yönelik satış yapıyoruz. Av yasağından dolayı fiyatlar biraz yüksek. Türk vatandaşları fiyatları çok pahalı olarak görüyor. Kendi vatandaşlarımıza balık satamıyoruz. Vatandaşlar ucuz olan küçük balıklardan almak istiyor ama bu balıklardan da yok” dedi.