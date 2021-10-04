Yenialp’ten vergi muafiyeti açıklaması

Vergi, muafiyetiyle pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafın rahat nefes alması sağlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Keykubat Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan teklifle; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor. Yaklaşık 860 bin civarında olan ve ’küçük esnaf’ olarak ifade edilen mükellef grubunun, kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Cirosu 240 bin TL’nin altındaki küçük esnafa da vergi muafiyeti getiriliyor” şeklinde konuştu. Yapılması öngörülen diğer bir değişiklikle de çiftçilere yapılan destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulacağını söyleyen Yenialp, “Bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Düzenleme ile geçici vergi beyannameleriyle ilgili de değişikliğe gidiliyor. Düzenlemenin devreye girmesiyle yılda 4 değil 3 kez beyanname verilecek” ifadelerini kullandı.