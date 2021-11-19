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Konut kredilerinde faiz indirimi
Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre farklı oranlarda indirim gerçekleştirdi.
EKONOMİ 19.11.2021, 11:46 Meliha Yılmaz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı faiz indiriminin ardından kamu bankaları kredi faiz oranında değişiklikler yaptı.
Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında toplamda 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerini indiren bankalar, sıfır konutlar için faiz oranlarını 1 milyon TL altı fiyatlarda yüzde 1,20'ye, üstündeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim tarihinde kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.
Puan Durumu
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|30
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|23
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|12
|23
|4. Galatasaray
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|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
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|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
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|16
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|12
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|18. Kasımpaşa
|12
|9
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|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
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|27
|2. Ümraniye
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|27
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|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
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|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Athletic Bilbao
|13
|19
|8. Osasuna
|13
|19
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6