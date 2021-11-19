Konut kredilerinde faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı faiz indiriminin ardından kamu bankaları kredi faiz oranında değişiklikler yaptı.

Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında toplamda 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerini indiren bankalar, sıfır konutlar için faiz oranlarını 1 milyon TL altı fiyatlarda yüzde 1,20'ye, üstündeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim tarihinde kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.