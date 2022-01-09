Kimlik ve ehliyette yeni dönem!

Tamamen değişiyor, artık tek kartta birleşiyor. Nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalardan yapılabilecek, büyük kolaylık getiriyor. Bankacılık ve finans, noterlik, tapu ve kadastro, sağlık, gümrük, hukuk, sigortacılık... Hepsinde kullanılacak. Yeni sistem ile çip, usb ve dongle gibi malzeme maliyetleri düşecek, kargo maliyetleri ortadan kalkacak, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılması ve hizmet sayısının artırılması sağlanacak. Kısa süre sonra ülke genelinde nüfusmatikler aracılığıyla e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek.

Kimlik kartları ile ehliyetlerle ilgili yeni döneme resmen geçiliyor. Tam 50 ilde başlıyor. Nüfusmatiklerden yapılacak, bankacılık ve finans, noterlik, tapu ve kadastro, sağlık, gümrük, hukuk, sigortacılık işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını oluşturan T.C Kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine nüfusmatikler aracılığıyla Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 50 ilde nüfus müdürlerinde yarın başlanacak.

Nüfusmatiklerde 50 ilde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından sonra kısa sürede ülke genelinde Nüfus Müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmelerinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilmesi imkânına kavuşacak.

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLANACAK

Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte bankacılık ve finans, noterlik, tapu ve kadastro, sağlık, gümrük, hukuk, sigortacılık gibi pek çok alanda e-İmza önemli bir yer tutuyor.!

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek.

Türkiye’de başta bankacılık ve e-Devlet uygulamaları olmak üzere birçok alanda elektronik imza uygulamasına geçildi.