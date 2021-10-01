İhracatta Eylül ayı rakamları açıklandı

Türkiye’nin Eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş , ‘İhracatımızı ekonomimizin lokomotifi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ihracatı eylülde yıllık yüzde 30 artışla 20.8 milyar dolara yükseldi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız. Son 12 aylık ihracat değeri 212.2 milyar dolar ile yeni Cumhuriyet rekoru kırmayı başardı. Yıl sonu OVP hedefimiz olan 211 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyoruz. İthalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 23.4 milyar dolar oldu. Ocak-eylül dönemi ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193.4 milyar dolar olarak gerçekleşti’ ifadelerini kullandı

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamasında, ‘2021 yılı ocak-eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.’ dedi

EYLÜL AYI İHRACATTA REKORA KOŞTU

Eylül ayı ihracat verilerinin ayrıntılarını paylaşan Bakan, ’2021 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 29,97 artarak 20 milyar 783 milyon dolar, ithalat ise yüzde 12,18 artarak 23 milyar 386 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi, yüzde 19,90 artarak 44 milyar 169 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,9 olmuştur. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 89,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.’ dedi.

Ticaret bakanı Muş açıklamasının devamında ‘Enerji hariç olarak bakıldığında, Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 105,8 seviyesine yükselmiştir. Ocak-Eylül döneminde ise bu oranın yüzde 95,9 seviyesinde gerçekleşti.’ dedi.

YILLIK BAZDA İHRACAT RAKAMLARI

Bir yıllık ihracat performansına dair bilgiler veren de Muş, ‘GTS kapsamında son 12 aylık dönemde (Ekim 2020-Eylül 2021),İhracat bir önceki döneme göre yüzde 27,51 oranında artarak 212 milyar 220 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,62 oranında artarak 256 milyar 604 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 23,64 oranında artarak 468 milyar 824 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,7 oldu. Dedi.

EN FAZLA İTHALAT ARA MALLARDA, EN ÇOK İHRAC EDİLEN KALEM İSE MOTORLU KARA TAŞITLARI

Dışarıya en fazla sattığımız ticaret kalem ara mallar grubu oldu. ‘2021 yılı Eylül ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (18 milyar 257 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 1 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 93 milyon dolar) grupları takip etti.’ Şeklinde konuşan Bakan Muş, en çok ihracatı yapılan fasılın ise motorlu kara taşıtları olduğunu belirtti.