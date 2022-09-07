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Domates Ve Salçaya Kısıtlama!
Resmi Gazete’de bugün domates konservesi ve salça için yeni bir karar alındığı bildirildi. Buna göre Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle domates konservesi ile salça ihracatına kısıtlama getirildi.
EKONOMİ 07.09.2022, 09:55 07.09.2022, 10:00 Mihriye Özkan
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi.
Bu karar ile domates ihracatı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek.
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