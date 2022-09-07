Domates Ve Salçaya Kısıtlama!

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi.

Bu karar ile domates ihracatı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek.