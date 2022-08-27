Benzine İndirim Geliyor
Benzinin litre fiyatına pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 5 kuruş indirim gelecek.
Motorine üst üste zamlar gelirken benzinde indirim yapılacak.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına 29 Ağustos Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 5 kuruş indirim gelecek.
Motorine önceki gece 87 kuruş zam gelmişti.
MOTORİN İLE BENZİN ARASINDA FARK AÇILIYOR
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL, Ankara’da 21,28 TL, İzmir’de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor. Pazartesi gelecek indirimle birlikte fiyatlar İstanbul’da 20,10 TL’ye, Ankara’da 20,23 TL’ye, İzmir’de 20,22 TL’ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,85 TL, Ankara’da 26,96 TL, İzmir’de 26,98 TL seviyesinde bulunuyor.
İKİ HAFTADA BEŞİNCİ ZAM
Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos'ta 95 kuruş, 26 Ağustos’ta 87 kuruş zam geldi.
Motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam geldi.
Avrupa’da enerji kriziyle birlikte dizele talebin artması motorin fiyatlarını yükseltti.
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|0
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|9
|2. M.City
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|7
|3. Leeds United
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|7
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|7
|5. Brighton
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|7
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|6
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|3
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|0
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|P
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|3
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|2
|4
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|3
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|3
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|3
|3
|11. Valencia
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|1
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|1
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|1
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|1
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|0
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