Bakanlıktan Alanya’ya 50 milyon TL finans desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat’ta AFAD koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Manavgat’ta 28 Temmuz’da başlayarak 10 gün boyunca devam eden orman yangını sonrasında yapılanlar değerlendirildi. Bakan Kurum, toplantı sonrasında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “ Antalya, Muğla ve Karadeniz'de afetlerde insanüstü çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. 11 gün boyunca bir fiil biz de mahalle mahalle muhtarlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdik. Şimdi de köylerimizin yangından zarar gören alanlarımızın ihya sürecini başlattık. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Antalya ve Muğla’da 2 bin 516 bağımsız birimi acil ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık. Evleri yanan vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı ödendi. Konut ihalelerimizi yaptık. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik” dedi.

’21 MAHALLENİN SU SORUNUNU ÇÖZDÜK’

İçme suyu sorunu yaşanan mahallelerde sorunun çözümü için adımların atıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Yangın söndürme sisteminin içerisinde olduğu projelerimizi hazırladık. Bu çerçevede 50 milyon TL finans desteğini sağladık. ASAT tarafından ihalesi yapıldı. Alanya’yı da unutmadık. Alanya’da birçok mahallelerimizin içme suyu ve arıtma tesisi hattı projeleri için 50 milyon TL finans desteğini sağladık. Bu proje ile 21 mahallemizin içme suyu sorunu ortadan kalkacak. Yangında zarar gören mahallelerde evlere tek tek giderek vatandaşlarımız ile bir fiil görüştük. Bazıları rahatsız olsunlar. Biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir an önce karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasına yer verdi.