Alanya’da Toplu Ulaşıma Yüzde 25 Zam

Alanyalılar güne bir kez daha zam haberi ile uyandı. Bu kez zam haberi toplu ulaşım için geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Toplantıda toplu taşıma esnafının talebi üzerine Alanya'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam yapılması kararı alındı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü.

Kararla birlikte 4,10 TL olan tam biniş toplu taşıma ücreti 5,20 TL'ye çıktı. 3,65 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 4,50 TL; 2,40 TL olan öğrenci 2,65 TL olurken, aktarma ücreti ise 1,50 TL oldu. Öte yandan toplantıda öğrenci servislerine ve Antalya geneli toplu taşıma ücretleri de yüzde 25 ila yüzde 29 oranlarında arttırıldı.

Yeni tarifenin 15 Ocak Cumartesi günü Alanya da dahil olmak üzere tüm Antalya sınırları içinde uygulamaya konulacağı öğrenildi.

ALANYA - ANTALYA 50 TL

Yeni tarifeye göre, güzergahların zamlı tarifeleri şöyle:

Alanya Antalya arası 50 TL

Alanya Gazipaşa arası 19,50 TL

Alanya Manavgat arası 23,50 TL

Alanya Türkler arası 11 TL

Alanya Demirtaş arası 10 TL

Alanya Konaklı arası 8,50 TL

Alanya İncekum arası 13,50 TL

Alanya Okuracalar arası 13,50 TL