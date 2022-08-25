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Alanya’da 2+1 Daire İcradan Satılacak
Alanya’da bulunan 2+1 daire icradan satılacak.
EKONOMİ 25.08.2022, 13:43 Mihriye Özkan
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı olan ilan. gov. tr’de yayınlanan ilana göre, Alanya’da bulunan 2+1 daire icradan satılacak. Muhammen bedeli 550 bin TL olarak belirlenen daire 24 Ekim 2022’de saat 14.30’da Alanya Adalet Sarayı Mezat Salonu’nda satılacak. Daire satılamaması durumunda 18 Kasım 2022’de aynı yer ve saatte ikinci kez satışa çıkarılacak. Ayrıntılara Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
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|3
|9
|2. M.City
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|7
|3. Leeds United
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|4. Tottenham
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|2
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|6
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