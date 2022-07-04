Alanya'da Kira Artışları Ne Kadar Oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yeni kira sözleşmesi yapacak olanlar zam oranı için detayları araştırmaya başladı. Peki, Temmuz 2022 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? İşte temmuz ayı kira artışı hesaplaması.

BU YIL KİRA ARTIŞI ORANI YÜZDE KAÇ?

Haziran ayı enflasyon oranı ise TÜFE yıllık bazda yüzde 78.62 oldu. Haziran ayında ise enflasyon yüzde 4.95 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Fakat 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek sözleşmelerde üst sınır yüzde 25 olacak.

YÜZDE 25’İ GEÇEMEYECEK!

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Enflasyon rakamları daha yüksek çıksa da getirilen üst sınır nedeniyle yüzde 25’ten fazla zam yapılamayacak. Bu kapsamda bazı kiralarda uygulanabilecek olan örnek tutarlar şöyle;

Eski kira: 2000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 2500 TL

Eski kira: 2500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 3125 TL

Eski kira: 3000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 3750 TL

Eski kira: 3500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 4375 TL

Eski kira: 4000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 5000 TL

Eski kira: 4500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 5625 TL

Eski kira: 5000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 6250 TL