Alanya'da Kira Artışları Ne Kadar Oldu?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yüksek kiralarla yaşayan Alanyalı, temmuz ayında yeni kira sözleşmesi yapmak için zam oranlarına dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Temmuz 2022 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yeni kira sözleşmesi yapacak olanlar zam oranı için detayları araştırmaya başladı. Peki, Temmuz 2022 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? İşte temmuz ayı kira artışı hesaplaması.
BU YIL KİRA ARTIŞI ORANI YÜZDE KAÇ?
Haziran ayı enflasyon oranı ise TÜFE yıllık bazda yüzde 78.62 oldu. Haziran ayında ise enflasyon yüzde 4.95 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Fakat 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek sözleşmelerde üst sınır yüzde 25 olacak.
YÜZDE 25’İ GEÇEMEYECEK!
11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA
Enflasyon rakamları daha yüksek çıksa da getirilen üst sınır nedeniyle yüzde 25’ten fazla zam yapılamayacak. Bu kapsamda bazı kiralarda uygulanabilecek olan örnek tutarlar şöyle;
Eski kira: 2000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 2500 TL
Eski kira: 2500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 3125 TL
Eski kira: 3000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 3750 TL
Eski kira: 3500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 4375 TL
Eski kira: 4000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 5000 TL
Eski kira: 4500 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 5625 TL
Eski kira: 5000 TL (maksimum yüzde 25 zam) yeni kira 6250 TL
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31