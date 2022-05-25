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Açlık Sınırı Tarihin En Yüksek Seviyesine Yükseldi!

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Araştırma Merkezi mayıs ayına ilişkin "Açlık Yoksulluk Araştırması"nı yayımladı. Buna göre Mayıs 2022'de 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gereken gıda harcaması miktarı yani açlık sınırı 6 bin 465 liraya yükseldi.

EKONOMİ 25.05.2022, 15:21 Meliha Yılmaz
Açlık Sınırı Tarihin En Yüksek Seviyesine Yükseldi!

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Araştırma Merkezi (KAMU-AR) mayıs ayına ilişkin "Açlık Yoksulluk Araştırması"nı yayımladı.

KAMU-AR'ın araştırmasına göre gıda dışı harcama için yapılması gereken harcama tutarı ise mayısta 12 bin 941 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da 930 lira daha artarak 19 bin 404 lira çıktı.

Araştırmada Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et, balık ve yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 183 lira, son bir yılda ise 821 lira artarak 1.745 liraya kadar yükseldi.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 2 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 76 liralık artışla 161 lira oldu.

SÜT ÜRÜNLERİ HARCAMALARI 119 LİRA ARTTI

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama mayısta bir önceki aya göre 119 lira artarak 1576 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 667 liralık artış oldu. Araştırmaya göre meyve için harcanması gereken para ise mayısta 42 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 148 lira artarak 539 lira oldu.

Sebze harcamasının parasal tutarı da mayısta önceki aya göre 196 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 515 lira artarak 883 lira oldu.

Araştırmaya göre mayısta, 37 lira artarak 618 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir ayda 330 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları mayısta değişmedi ancak son bir yılda ise 96 lira artarak 243 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise mayısta 7 lira daha artarak 211 liraya çıktı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da mayısta 82 lira artarak 402 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 19 lira artarak 137 liraya yükseldi.

KİRA HARCAMASI 2 BİN 831 LİRAYA YÜKSELDİ

Mayısta dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini "yoksunluk hissi duymadan" karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da mayısta 637 liralık artışla 12 bin 941 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre mayısta giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 834 lira oldu. Barınma (kira dâhil) harcamaları 2 bin 831 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları bin 729 lira, sağlık harcamaları 537 lira oldu.

Ulaştırma harcamaları 3.578 liraya kadar çıktı, haberleşme harcamaları 607 lira, eğlence ve kültür harcamaları 486 lira oldu. Eğitim harcamaları 334 liraya yükselirken, tatil harcamaları 1162 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 843 lira olarak hesaplandı.

Gıda dışı harcamalarda, bu yılın ilk beş aylık döneminde 3 bin 955 lira, son bir yıllık dönemde 5 bin 88 liralık artış yaşandı.

4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise mayısta 930 lira artarak 19 bin 404 liraya yükseldi.

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