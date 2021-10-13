Ruslar Alanya'da bu alanda da sırayı kimseye kaptırmadı

Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden biri olan Alanya'da, yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı da bir hayli fazla. Kültürel alışverişin de yaşandığı okullarda, toplamda 50 ülkeden 3 bin 37 yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor.

EN FAZLA RUS ÖĞRENCİ VAR

Yabancı öğrenci sayısı hakkında bilgi veren Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ”50 ülkeden toplamda 3 bin 37 öğrencimiz var. Bunun en çok Rusya Federasyonu’ndan 897, Kazakistan’dan 450, Irak’tan 401,Suriye’den 328, İran’dan da 283 öğrencimiz var” dedi.