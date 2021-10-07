Rektör Kalan’dan Roma Büyükelçiliği’ne ziyaret

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisini genişletmek amacıyla İtalya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile iki ülkede bulunan üniversiteler arasında geliştirilebilecek eğitim iş birliği konularında istişarelerde bulunan Rektör Kalan, Roma’da yaşayan ve ALKÜ’yü tercih etmeyi düşünen öğrencilere YÖS sınavı yapılması konularında bilgi alışverişinde bulundu. Büyükelçi Gücük’e, ALKÜ’nün kurumsal kimliği hakkında bilgiler veren Rektör Kalan, üniversitenin ulusal ve uluslararası faaliyetlerini anlattı. Ziyaretlerde, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Güneş Yılmaz ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görevli Öğr. Gör. Diren Doğan da hazır bulundu.

STAJ ANLAŞMALARI YAPILDI

Ziyaretin ardından İtalya’daki temaslarını sürdüren Rektör Kalan, üç farklı kurumla Erasmus anlaşması imzaladı. Aynı zamanda Rektör Kalan, Ekim ayının son haftası ALKÜ’den İtalya’ya gidecek olan ve içinde ALKÜ’lü öğrencilerin yer alacağı proje ekibinin Roma’da bulunacağı süre içerisinde gerçekleştireceği faaliyetleri inceleyerek bilgiler aldı. Ardından Fransa, İtalya ve Yunanistan’dan katılan proje ekiplerinin koordinatörleriyle tanışan Rektör Kalan, ülkelerin temsilcileriyle staj anlaşmaları imzaladı.