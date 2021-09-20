Rektör Kalan'dan aşı çağrısı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 'Üniversite yılları, insan hayatının en güzel ve unutulmaz dönemleridir. Sizlerle yeniden birlikte olduğumuz için mutluyuz. Lütfen aşımızı yaptıralım, mesafemizi koruyalım.'