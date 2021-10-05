Rektör Kalan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti. Her iki ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan ALKÜ, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ve Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir katıldı. Bu vesileyle başta Üniversitemiz akademisyen, idari personel ve öğrencilerimiz olmak üzere 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılının ülkemizdeki tüm üniversitelere hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.

ALAİYE'DEN ALANYA KİTABI HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ziyaretini ise, "Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi’yi ziyaret etti. Üniversitemizle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Rektörümüz Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan Üniversitemize yönelik desteklerinin devamını istirham etti" şeklinde duyurdu.