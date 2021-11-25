Kaymakam Ürkmezer’den Hacıkura İlkokuluna Ziyaret

Hacıkura İlkokulunda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Okul Müdürü Hüsnü Hacıçavuşoğlu eşliğinde ilk olarak öğretmenlerle toplantı yapan Kaymakam Ürkmezer okul yönetiminden okul hakkında bilgi adı. Öğretmenlerle tanışıp öğrencilerin eğitim öğretim durumları hakkında sohbetlerde bulunan Ürkmezer öğretmen ve okul idarecileriyle ‘“AHENK” projesi hakkında konuştu. Ürkmezer öğretmenlere hitaben; “Değerli Öğretmen arkadaşlar öncelikle öğretmenler gününüzü kutluyorum. Biliyorsunuz yoğun pandemi şartlarından dolayı çocuklarımız çok etkilendi ve bu durumdan dolayı çocuklarımızda konsantrasyon motivasyon sorunları oldu. Biz de bu duruma yardımcı olmak için her hafta okullarımızı ziyaret ediyoruz çocuklarımızın yanında oluyoruz. Onlarla beraber kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitim ve öğretim için bu sorunları hep birlikte çalışıp çözeceğiz. Diğer bir konu ise bildiğiniz üzere Ahenk projesidir. Proje kapsamında amacımız öğretmenlerin, okul yönetiminin, milli eğitim müdürlüğünün ve kaymakamlık olarak bizim bu zamana kadar öğrenciler için yaptığımız tüm çalışmaları tek çatı altında toplamaktır. Yani Öğrencilerin yapmış olduğu resim faaliyetleri, satranç faaliyetleri, sportif faaliyetleri, okuma etkinlikleri ile sanatsal,sportif, kültürel ve eğitsel tüm faaliyetleri tek çatı altında çocuklarımıza vermeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

Kaymakam Ürkmezer Öğretmenlerle yapılan toplantının ardından ilkokul sınıflarını ziyaret etti. Kaymakam Ürkmezer ziyaret ettiği sınıflarda ilkokul öğrencileriyle birlikte kitap okuyarak kitap okuma etkinliğine katıldı.