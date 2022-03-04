Alanya’da Meslek Liseliler İçin İşbirliği Protokolü

04 Mart 2022 Cuma 10:20 Lonicera Otel’de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kaymakam Ürkmezer, meslek liselerinde okuyan öğrencilerin bir an önce iş hayatına girmesini sağlayacak projede MESEM’de okuyanların tüm uygulama eğitimlerini otelde yapacağını söyledi. Ürkmezer, “Ayrıca teorik derslerini de yine burada otel bünyesinde alacaklar.

Bu arada maaşlarını da alacaklar ve bir nevi iş garantisini de elde edecekler. Amacımız burada başlayan işbirliğini kentimizde birçok otele yaymak. Bunun için Alanya Turizm İşletmecileri Derneği (ALTİD) ile de işbirliği yapacağız. Bu yolda destek veren Uğur Sipahioğlu önderliğindeki tüm Lonicera Otel ailesine tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Lonicera Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu da bu önemli işbirliğinin hayırlı olmasını dileyerek destek olanlara teşekkür etti.