Alanya’da Meslek Liseliler İçin İşbirliği Protokolü
Alanya’da turizmin ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Lonicera Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Müdürü İsmail Kutluca arasında işbirliği protokolü imzalandı.
04 Mart 2022 Cuma 10:20 Lonicera Otel’de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kaymakam Ürkmezer, meslek liselerinde okuyan öğrencilerin bir an önce iş hayatına girmesini sağlayacak projede MESEM’de okuyanların tüm uygulama eğitimlerini otelde yapacağını söyledi. Ürkmezer, “Ayrıca teorik derslerini de yine burada otel bünyesinde alacaklar.
Bu arada maaşlarını da alacaklar ve bir nevi iş garantisini de elde edecekler. Amacımız burada başlayan işbirliğini kentimizde birçok otele yaymak. Bunun için Alanya Turizm İşletmecileri Derneği (ALTİD) ile de işbirliği yapacağız. Bu yolda destek veren Uğur Sipahioğlu önderliğindeki tüm Lonicera Otel ailesine tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Lonicera Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu da bu önemli işbirliğinin hayırlı olmasını dileyerek destek olanlara teşekkür etti.
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|50
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