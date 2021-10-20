Alanya'da ara eleman konusu istişare edildi

MÜSİAD Alanya Şubesinde yapılan Meslek Liselerini Kalkındırma konulu ilk istişare toplantısında ‘Meslek Liseleri Kalkındırma Projesi’ hakkında istişare yapıldı. Toplantıda milli eğitim müdürü Yusuf Yılmaz meslek liselerine verdiği önemden dolayı MÜSİAD üyesi iş insanlarına teşekkür etti. MÜSİAD’ın bu tarz bur projeye önderlik etmesi projeye olan inancı daha da üst seviyeye çıkartıyor diyen Yılmaz, “Öğrenciler bizim geleceğimizdir, bu ve benzeri altyapısı sağlam projeler ile öğrencilerimizi geleceğe en doğru şekilde hazırlayacağız. İş dünyasının ve okulların ortak çalışmaları her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu projemizin de başarılı olacağına inancımız tamdır. Meslek liseleri memleket meseledir’ dedi.

“YETİŞMİŞ ELEMAN SIKINTISINI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

MÜSİAD Alanya Başkanı Mustafa Durusoy ise “Sektörün ihtiyacı olan yetişmiş ara eleman sıkıntısını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüteceğimiz bu proje ile bir nebze olsun çözmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimizin doğru mesleklere yönlendirilmesi ve doğru iş sahalarında çalışması için elimizden gelen tüm çabayı sarfediyoruz. Türkiye’nin sahada en etkin STK’sı olarak her zaman sektörün nabzını tutmaya ve ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bugün duyurusunu gerçekleştirdiğimiz ve zamanla daha da ilerletmeyi planladığımız projemizin başarılı olacağına can-ı gönülden inanıyoruz’ diye konuştu.

MÜSİAD Alanya Eğitim Komitesi Başkanı Hasan Ahlatcı “Kalkınmış ve ekonomik düzeyi daha yüksek bir Türkiye için mesleki eğitimin payı oldukça büyüktür. Geleceğimiz eğitimden ve güncel bilgi ile donatılmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçmektedir. Bu konuda en önemli rol meslek liselerindedir.” İfadesini kullandı.