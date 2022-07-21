Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Kaza, Alanya'da D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Havva Yıldız (52) yaya geçidinden geçtiği esnada, 07 H 0783 plakalı Tayfun Y. idaresindeki ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız metrelerce öteye fırladı.

Sürücü Tayfun Y. gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Tayfun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ticari taksinin aşırı hızlı olduğu görüldü.