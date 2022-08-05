Şok Olay: Alanya'da Kadın Avukat Kaçırılmaya Çalışıldı

Olayın üzerine Alanya'ya gelen Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez açıklama yaptı. Antalya Barosu Alanya Temsilciliği’nde açıklama yapan Geçilmez’e baro yönetimi ile Alanya temsilciliğindeki avukatlar da eşlik etti. Olayın 29 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildiğini belirttiği konuşmasında Geçilmez şu ifadeleri kullandı: “Saldırı avukat P.Ş.’nin yaşadığı apartmanın giriş kapısında tahminen 8 kişi tarafından gerçekleştirildi. Kadın meslektaşlarımıza şiddet uygulayan, kolundan çekerek zorla götürmeye çalışan saldırganlar kendilerine engel olmaya ve kadın meslektaşlarımızı kurtarmaya çalışan avukat A. C. A.’yı öldürmekle tehdit etmiş, meslektaşın başına sert bir cisimle vurup, cep telefonunu zorla alıp, etkisiz hale getirerek kadın meslektaşımızı kaçırmaya teşebbüs etmiştir. Bu esnada çevreden gürültüyü duyup gelinmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Başına sert bir cisimle vurulan erkek meslektaşımız olay yerinde bayılmış, hastaneye götürülmüş ve başına 7 dikiş atılmıştır. Ayrıca meslektaşımızın 2 dişi kırılmıştır. Kadın meslektaşımızın kolunda morluklar mevcut. Olayın ertesi günü çeşitli kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi neticesinde, meslektaşlarımızı evine kadar takip edip suça konu fiilleri gerçekleştiren şahıslar tespit edildi. Saldırı planlı, örgütlü bir şekilde gerçekleşmiş, konut dokunulmazlığını ihlal, cinsel saldırı, gasp, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi pek çok suç işlenmiştir. Olaydan sonra kaçan saldırganlardan biri yakalanarak 30 Temmuz Cumartesi günü tutuklandı. Meslektaşlarımız tarafından bizzat toplanıp teslim edilen delillere, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca cuma günü derhal verilen gözaltı ve yakalama kararına, faillerin kimlik ve adreslerinin aleni bilinmesine rağmen olayın asıl planlayıcısı olduğu düşünülen şahıs ve diğer saldırganlar halen yakalanamadı.