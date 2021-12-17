Şeytan Lakaplı Hırsız Yakalandı
Alanya’da 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan ‘şeytan’ lakaplı şüpheli çalıntı motosikletle seyir halindeyken polisin operasyonuyla yakalandı.
ASAYİŞ 17.12.2021, 20:08 17.12.2021, 20:10 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Cumhuriyet Karakolu ekipleri, 6 ayrı otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı suçundan aranan ‘şeytan’ lakaplı E. T.nin plakasız çalıntı motosikletle Cumhuriyet Mahallesi’nde seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, bir süre şüpheliyi takibe alarak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. T. Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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