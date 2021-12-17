Şeytan Lakaplı Hırsız Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Cumhuriyet Karakolu ekipleri, 6 ayrı otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı suçundan aranan ‘şeytan’ lakaplı E. T.nin plakasız çalıntı motosikletle Cumhuriyet Mahallesi’nde seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, bir süre şüpheliyi takibe alarak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. T. Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.