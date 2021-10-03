MHP'lileri taşıyan otobüs devrildi! 2 ölü, 17 yaralı

Bartın’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada,Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Murat Sevilmiş vefat ettiği öğrenildi. Haberin alınması ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.